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РФ атакувала Кіровоградську область: пошкоджено об'єкт інфраструктури

РФ атакувала Кіровоградську область: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Травмовано дитину.

У середу, 8 травня, російські війська завдали ракетного удару по Кіровоградській області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОВА, було травмовано 8-річну дитину. Крім того, руйнувань  зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

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