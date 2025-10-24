- Дата публікації
РФ атакувала Кіровоградщину: люди залишилися без світла
Внаслідок ворожої атаки на Кіровоградщину без світла залишаються 19 населених пунктів.
Уночі росіяни атакували Кіровоградську область. Ворог влучив в об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.
«Цієї ночі — чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району. Попередньо — без жертв. Без світла 19 населених пунктів», — зазначив він.
Наразі триває ліквідація наслідків.
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація у своїх повітряних атаках по Україні почала застосовувати нові інструменти й тактики, які ускладнюють роботу української протиповітряної оборони. Серед нових викликів — модернізовані ударні дрони «Шахед», які здатні змінювати ціль уже після запуску.