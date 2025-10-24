РФ атакувала Кіровоградщину: люди залишилися без світла

Рятувальники на місці пожежі / © Associated Press

Уночі росіяни атакували Кіровоградську область. Ворог влучив в об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

«Цієї ночі — чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району. Попередньо — без жертв. Без світла 19 населених пунктів», — зазначив він.

Наразі триває ліквідація наслідків.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація у своїх повітряних атаках по Україні почала застосовувати нові інструменти й тактики, які ускладнюють роботу української протиповітряної оборони. Серед нових викликів — модернізовані ударні дрони «Шахед», які здатні змінювати ціль уже після запуску.