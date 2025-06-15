РФ атакувала Кременчук "Шахедами" та ракетами: наймасовіша атака від початку війни

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 15 червня 2025 року по Кременчуку та району було застосовано чимало російської зброї.

Про це інформують моніторингові канали.

масовано “Шахеди” (~ 30-40 штук);

крилаті ракети типу “Калібр”;

аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал”;

попередньо балістичні ракети типу “Іскандер-М”.

Також повідомлялося про низку вибухів на Полтавщині.

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Наразі немає офіційної інформації про наслідки російської атаки чи жертви.

Триває дорозвідка.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги в областях.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росіяни атакували Україну дронами.

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