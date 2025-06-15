- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 394
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Кременчук "Шахедами" та ракетами: наймасовіша атака від початку війни
Кременчук опинився під комбінованою атакою крилатих та аеробалістичних ракет.
У ніч проти 15 червня 2025 року по Кременчуку та району було застосовано чимало російської зброї.
Про це інформують моніторингові канали.
масовано “Шахеди” (~ 30-40 штук);
крилаті ракети типу “Калібр”;
аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал”;
попередньо балістичні ракети типу “Іскандер-М”.
Також повідомлялося про низку вибухів на Полтавщині.
Наразі немає офіційної інформації про наслідки російської атаки чи жертви.
Триває дорозвідка.
Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги в областях.
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росіяни атакували Україну дронами.