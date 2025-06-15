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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
394
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1 хв

РФ атакувала Кременчук "Шахедами" та ракетами: наймасовіша атака від початку війни

Кременчук опинився під комбінованою атакою крилатих та аеробалістичних ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 15 червня 2025 року по Кременчуку та району було застосовано чимало російської зброї.

Про це інформують моніторингові канали.

  • масовано “Шахеди” (~ 30-40 штук);

  • крилаті ракети типу “Калібр”;

  • аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал”;

  • попередньо балістичні ракети типу “Іскандер-М”.

Також повідомлялося про низку вибухів на Полтавщині.

Наразі немає офіційної інформації про наслідки російської атаки чи жертви.

Триває дорозвідка.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги в областях.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росіяни атакували Україну дронами.

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