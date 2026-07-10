- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 585
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Кривий Ріг реактивним "Шахедом": над містом здійнявся великий стовп диму
Російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури у Кривому Розі реактивним «Шахедом».
Війська РФ 10 липня завдали удару реактивним безпілотником типу «Шахед» по об’єкту критичної інфраструктури у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Атака РФ на Кривий Ріг — що відомо
«Ворог атакував реактивним "Шахедом" об’єкт критичної інфраструктури. Все розуміємо, всі працюємо», — зазначив Олександр Вілкул.
Місцеві пабліки також підтверджують атаку на критичну інфраструктуру міста. Мешканці повідомляють, що на місці влучання піднявся великий стовп диму. Зараз всі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни 10 липня завдали удару по центральній частині Запоріжжя. Через удари КАБами зруйновано житлові та нежитлові будинки.
Також вночі РФ масовано вдарила по Україні з п’яти напрямків, випустивши 137 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 114 ворожих дронів.