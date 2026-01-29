РФ атакувала Кривий Ріг "Шахедами": є загибла

«Шахеди»

У четвер, 29 січня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками типу Shahed по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Відомо про одну загиблу.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Ворог „Шахедами“ у двох місцях атакував житлову забудову нашого міста», — повідомив Вілкул.

Згодом він додав, що поранення дістали троє людей — дві жінки та чоловік. Також Олександр Вілкул повідомив, що станом на 17:24 уже ліквідували пожежі. Рятувальники ДСНС розбирають завали. Під час розбору виявили загиблу жінку похилого віку.

«По постраждалих будинках приватного сектору будуть розвезені будматеріали. Завтра зранку районі комісії проведуть обхід для фіксації збитків і надання людям матеріальної допомоги», — завуважив Вілкул.

За його словами, у місті не планують розгортати штаби.

Нагадаємо, 26 січня у Тернівському районі Кривого Рогу внаслідок атаки російських БпЛА загорівся житловий багатоповерховий будинок. На місці одразу розпочалася аварійно-рятувальна операція.

До слова, російські окупанти почали застосовувати нову хитру тактику під час атак дронами «Шахед» по українських військових об’єктах. Ворог використовує рельєф місцевості та ручне керування.