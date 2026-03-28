РФ атакувала "Кинджалами" одну з центральних областей України вперше за довгий час: лунають вибухи

Фото ілюстроване / © ДСНС

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги, ввечері 28 березня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомило “Суспільне”.

У зв’язку з загрозою по всій країні оголошена повітряна тривога.

За інформацією моніторингових каналів, у повітрі ще перебуває три МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Перебувайте до відбою в укриттях.

За інформацією моніторів останній раз Росія пускала «Кинджали» ще в лютому.

«Півтора місяця тому», — стверджують моніторингові канали.

Чому «Кинджали» раптово «зникли»

До слова, останнім часом російські війська не застосовували гіперзвукові ракети «Кинджал» під час обстрілів України.

За словами військового експерта Олега Жданова, це може свідчити про технічні проблеми з носіями цих ракет — літаками МіГ-31К. Зокрема, йдеться про зношеність їхніх двигунів, які не підлягають ремонту і потребують повної заміни, що обмежує можливості використання таких літаків.

Експерт зазначає, що у разі втрати або обмеження ресурсу цих носіїв Росія може змінити тактику і активніше використовувати інші види озброєння, зокрема наземні балістичні комплекси.

Крім того, за оцінками, російська армія намагається повернутися до певного графіка обстрілів, подібного до того, який застосовувався під час енергетичних атак узимку, з інтервалами між масованими ударами приблизно у 10–14 днів.

Нагадаємо, що у ніч на 28 березня росіяни вкотре атакували Одесу своїми «Шахедами».

Як зазначається, внаслідок нічної атаки на Одесу зросла кількість постраждалих — наразі відомо про 16 поранених та двох загиблих.

За даними Одеської ОВА, 14 людей отримують медичну допомогу, двоє з них перебувають у важкому стані через опіки та поранення, решта — у стані середньої тяжкості та задовільному.