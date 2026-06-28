ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

РФ атакувала Київ балістикою: якими ракетами та звідки летіли

Росія атакувала Україну 28 червня різними типами ракет та дронів. Є влучання. Повітряна атака ворога триває.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Атака РФ по Києву

Атака РФ по Києву / © Associated Press

У ніч проти 28 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» із Брянської області. Також під ударом ворога перебували інші регіони України.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Які ракети та дрони летіли на Україну

За даними ПС, Росія атакувала:

  • двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл.,

  • шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл.,

  • та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними),

  • а також дронами типу Гербера,

  • БпЛА Італмас,

  • дронами-імітаторами типу «Пародія».

Звідки летіли дрони

Ворожі дрони летіли із напрямків:

  • Курськ,

  • Орел,

  • Міллерово,

  • Приморсько-Ахтарськ — рф.,

  • ТОТ Донецьк,

  • Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Скільки російських цілей збила ППО

Станом на 08:30 попередньо протиповітряна оборона збила/подавила:

  • одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс,

  • шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400,

  • та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Однак, на жаль, зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває: що літає в небі

Станом на 9-ту ранку повітряна атака ворога триває. Існує загроза ударних БпЛА та КАБів.

Повітряна тривога лунає у північних та східних областях. В українському небі літає:

  • БпЛА на Миколаївщині, курсом на Вознесенськ.

  • Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.

  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.

  • БпЛА курсом на Суми з півночі та півдня.

  • Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курсом на Київщину.

  • БпЛА на півночі Київщини, повз Чорнобиль курсом на захід.

  • Пуски КАБ на Донеччину.

Вибухи у Києві — останні новини

Вночі у Києві лунала повітряна тривога. У місті було чути серію вибухів. Через атаку у Дарницькому районі за декількома адресами виникли пожежі на СТО та в нежитловій будівлі. Повітряні сили повідомили про балістику.

За даними влади, через атаку є постраждалі, однак інформація різниться. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох потерпілих, а мер Віталій Кличко — про одного.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie