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РФ атакувала Київ балістикою: якими ракетами та звідки летіли
Росія атакувала Україну 28 червня різними типами ракет та дронів. Є влучання. Повітряна атака ворога триває.
У ніч проти 28 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» із Брянської області. Також під ударом ворога перебували інші регіони України.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Які ракети та дрони летіли на Україну
За даними ПС, Росія атакувала:
двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл.,
шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл.,
та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними),
а також дронами типу Гербера,
БпЛА Італмас,
дронами-імітаторами типу «Пародія».
Звідки летіли дрони
Ворожі дрони летіли із напрямків:
Курськ,
Орел,
Міллерово,
Приморсько-Ахтарськ — рф.,
ТОТ Донецьк,
Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Скільки російських цілей збила ППО
Станом на 08:30 попередньо протиповітряна оборона збила/подавила:
одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс,
шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400,
та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Однак, на жаль, зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Атака триває: що літає в небі
Станом на 9-ту ранку повітряна атака ворога триває. Існує загроза ударних БпЛА та КАБів.
Повітряна тривога лунає у північних та східних областях. В українському небі літає:
БпЛА на Миколаївщині, курсом на Вознесенськ.
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.
БпЛА курсом на Суми з півночі та півдня.
Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курсом на Київщину.
БпЛА на півночі Київщини, повз Чорнобиль курсом на захід.
Пуски КАБ на Донеччину.
Вибухи у Києві — останні новини
Вночі у Києві лунала повітряна тривога. У місті було чути серію вибухів. Через атаку у Дарницькому районі за декількома адресами виникли пожежі на СТО та в нежитловій будівлі. Повітряні сили повідомили про балістику.
За даними влади, через атаку є постраждалі, однак інформація різниться. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох потерпілих, а мер Віталій Кличко — про одного.