РФ атакувала Київ балістикою: якими ракетами та звідки летіли

Атака РФ по Києву / © Associated Press

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У ніч проти 28 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» із Брянської області. Також під ударом ворога перебували інші регіони України.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Які ракети та дрони летіли на Україну

За даними ПС, Росія атакувала:

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двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл.,

шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл.,

та 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними),

а також дронами типу Гербера,

БпЛА Італмас,

дронами-імітаторами типу «Пародія».

Звідки летіли дрони

Ворожі дрони летіли із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ — рф.,

ТОТ Донецьк,

Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Скільки російських цілей збила ППО

Станом на 08:30 попередньо протиповітряна оборона збила/подавила:

одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс,

шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400,

та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Однак, на жаль, зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває: що літає в небі

Станом на 9-ту ранку повітряна атака ворога триває. Існує загроза ударних БпЛА та КАБів.

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Повітряна тривога лунає у північних та східних областях. В українському небі літає:

БпЛА на Миколаївщині, курсом на Вознесенськ.

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.

БпЛА курсом на Суми з півночі та півдня.

Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курсом на Київщину.

БпЛА на півночі Київщини, повз Чорнобиль курсом на захід.

Пуски КАБ на Донеччину.

Вибухи у Києві — останні новини

Вночі у Києві лунала повітряна тривога. У місті було чути серію вибухів. Через атаку у Дарницькому районі за декількома адресами виникли пожежі на СТО та в нежитловій будівлі. Повітряні сили повідомили про балістику.

За даними влади, через атаку є постраждалі, однак інформація різниться. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох потерпілих, а мер Віталій Кличко — про одного.

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