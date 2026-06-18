РФ атакувала Київ за години після розмови Зеленського з Трампом: аналіз Reuters

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН.ua

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Росія завдала чергового ракетного удару по Києву лише за кілька годин після розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Водночас Україна здійснила повторну атаку дронами на нафтопереробний завод у Москві.

Про це йдеться у статті Reuters.

Атака на московський НПЗ

За словами мера Москви Сергія Собяніна, 18 червня сили ППО збили понад пів сотні дронів. Кореспондент Reuters повідомив про вогонь і густий дим у південно-східному районі Капотня, де розташований московський НПЗ.

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«Сили протиповітряної оборони продовжують відбивати масовану атаку. Кільком дронам вдалося досягти московського нафтопереробного заводу», — заявив Собянін, зазначивши також, що незначних пошкоджень зазнав один із торговельних центрів.

Це вже другий удар по заводу за останні кілька днів. Після атаки 16 червня підприємство призупинило роботу, повідомляють джерела. Новий інцидент став черговим свідченням серйозних втрат російської енергетичної інфраструктури, що лише посилило паливну кризу.

Росія, яка посідає третє місце у світі за видобутком нафти та входить до числа найбільших експортерів нафтопродуктів, цього місяця готується до морського імпорту пального, щоб компенсувати дефіцит бензину, спричинений масштабними українськими ударами по НПЗ.

У Московській області внаслідок атаки пошкоджень зазнали багатоповерховий житловий будинок, один із промислових об’єктів і кілька приватних будинків, повідомив губернатор регіону.

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Аеропорт «Шереметьєво» тимчасово зупинив роботу та провів евакуацію пасажирів. Частина людей була змушена шукати укриття просто на парковці.

Балістичний удар по Києву

Київ вдруге за цей тиждень опинився під повітряною атакою після запуску Росією балістичних ракет.

«Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Перебувайте в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги!» — написав у Telegram очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

За словами очевидця Reuters, у Києві пролунали вибухи. Водночас у Сумах місцева влада повідомила про загибель однієї людини внаслідок атаки дрона.

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На початку тижня масований російський удар по Києву забрав життя десяти людей та завдав пошкоджень тисячолітньому монастирю — важливому символу духовної й культурної спадщини України.

Контакти Зеленського з Трампом

Останні атаки відбулися на тлі активізації дипломатичних зусиль Зеленського, спрямованих на посилення тиску на Росію для початку переговорів про завершення війни.

Президент України повідомив, що поспілкувався з Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном, а також з іншими світовими лідерами під час саміту «Групи семи» у Франції.

Президент США, своєю чергою, заявив, що втрати російської армії перевищують українські, і висловив думку, що і президент РФ Володимир Путін, і Зеленський можуть бути готові до кроків у напрямку завершення війни.

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У Кремлі зазначили, що під час останньої телефонної розмови між Путіним і Трампом питання можливої зустрічі із Зеленським не порушувалося.

Нагадаємо, ввечері 17 червня Зеленський повідомив, що провів координаційну розмову з Трампом та Макроном за підсумками саміту G7. Президент України наголосив, що ці переговори можуть суттєво вплинути на врегулювання війни. Він подякував Трампу за готовність сприяти миру, а Макрону — за організацію саміту та співпрацю, запевнивши, що Київ робить усе для наближення миру та посилення дипломатичних перспектив. Конкретні деталі домовленостей наразі не розголошуються.

Своєю чергою Трамп заявив про необхідність переговорів між Зеленським та Путіним для завершення війни, зазначивши, що обидві сторони хочуть змін, але не знають, як їх досягти. Президент США повідомив, що провів хороші розмови з обома лідерами, і висловив переконання, що «щось станеться», оскільки поточна ситуація та втрати спонукають до пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

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