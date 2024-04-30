РФ атакувала набережну Одеси: якою зброєю ворог вдарив по мешканцях міста

Наразі фахівці встановлюють тип озброєнням, яким російська армія 29 квітня вдарила по Одесі. Попередньо, - це "Іскандер" і "касета".

Про це під час телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

З його слів, наразі фахівці проводять відповідні експертні заходи, уточнюються всі подробиці атаки. Тому, наголосив Плетенчук, "стверджувати на 100% не буду".

"Судячи з отворів на стінах, він мав якраз уражаючий елемент - такий як шрапнель. Підрив був повітряним. Тобто цей боєприпас призначений для знищення живої сили противника. Як бачите, для росіян живою силою є цивільні мешканці міста Одеса, які гуляють по "Трасі здоров'я". Показали себе (росіяни - Ред.) - як звичайних терористів, які обстрілюють узбережжя", - наголосив представник Сил оборони півдня.

Як повідомлялося, ввечері 29 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Сталися пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Зокрема, виникло сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії.

Сьогодні зранку стало відомо, що кількість жертв удару росіян по місту далі зростає. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. у медзакладах продовжують лікування 23 потерпілих.

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