РФ атакувала об'єкт енергетики на Полтавщині: сталося відключення світла

Вночі проти 1 листопада російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області. У регіоні сталися відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Міністерство енергетики України.

"Уночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що внаслідок удару загарбників пошкоджено лінії електромережі. Наразі знеструмлено три населених пункти - відключено 10 юридичних та майже 500 побутових споживачів.

Також через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 17 населених пунктів, на Чернігівщині відключалися понад 1000 споживачів, а Сумщині знеструмлено 3 270 споживачів. Без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Як повідомлялося, також вночі росіяни вдарили дронами по Кременчуці. Сталося влучання по нафтопереробному заводу. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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