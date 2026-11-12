Вибухи / © Associated Press

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Вдень 12 листопада армія РФ атакувала Хмельницький. У місті сталися вибухи, після яких виникла пожежа.

Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на ТСН.ua.

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У Хмельницькому районі від 15:15 до 15:38 тривала повітряна тривога жовтого рівня. Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який рухався на обласний центр з півдня. Близько 15:30 у місті сталися вибухи. Місцеві медіа повідомляли про дим після атаки.

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Атака на Хмельницький — що відомо

Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок російської атаки спалахнула пожежа в житловому будинку.

«Попередньо, без потерпілих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби», — додав він.

Своєю чергою міський голова Олександр Симчишин додав, що у Хмельницькому було пошкоджено будинки у приватному секторі.

Нагадаємо, 9 листопада Росія атакувала житлову забудову Хмельницького. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки, в кількох оселях виникли пожежі.

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