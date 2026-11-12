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РФ атакувала обласний центр на заході: пошкоджено будинки — перші деталі (оновлено)
Під час повітряної тривоги, яку оголосили через загрозу БпЛА, місто сколихнули сильні вибухи.
Вдень 12 листопада армія РФ атакувала Хмельницький. У місті сталися вибухи, після яких виникла пожежа.
Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на ТСН.ua.
У Хмельницькому районі від 15:15 до 15:38 тривала повітряна тривога жовтого рівня. Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який рухався на обласний центр з півдня. Близько 15:30 у місті сталися вибухи. Місцеві медіа повідомляли про дим після атаки.
Атака на Хмельницький — що відомо
Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок російської атаки спалахнула пожежа в житловому будинку.
«Попередньо, без потерпілих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби», — додав він.
Своєю чергою міський голова Олександр Симчишин додав, що у Хмельницькому було пошкоджено будинки у приватному секторі.
Нагадаємо, 9 листопада Росія атакувала житлову забудову Хмельницького. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки, в кількох оселях виникли пожежі.