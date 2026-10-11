РФ атакувала обласний центр: пошкоджено житловий будинок (фото)

Ворожий обстріл Одеси: у житловому будинку зруйновано три квартири, спалахнула пожежа / © ДСНС

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Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС.

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«Пошкоджений житловий будинок: зруйновані 3 квартири, загорівся дах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу», — зазначили у ДСНС.

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На щастя, внаслідок удару постраждалих немає. На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу мешканцям.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі було пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення місцевого інтернет-провайдера.

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