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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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782
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РФ атакувала обласний центр: пошкоджено житловий будинок (фото)

Окупанти знову обстріляли Одесу. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, зруйновано три квартири та виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Ворожий обстріл Одеси: у житловому будинку зруйновано три квартири, спалахнула пожежа

Ворожий обстріл Одеси: у житловому будинку зруйновано три квартири, спалахнула пожежа / © ДСНС

Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС.

«Пошкоджений житловий будинок: зруйновані 3 квартири, загорівся дах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу», — зазначили у ДСНС.

На щастя, внаслідок удару постраждалих немає. На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу мешканцям.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі було пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення місцевого інтернет-провайдера.

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