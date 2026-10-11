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РФ атакувала обласний центр: пошкоджено житловий будинок (фото)
Окупанти знову обстріляли Одесу. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, зруйновано три квартири та виникла пожежа.
Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено двоповерховий житловий будинок.
Про це повідомили у ДСНС.
«Пошкоджений житловий будинок: зруйновані 3 квартири, загорівся дах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу», — зазначили у ДСНС.
На щастя, внаслідок удару постраждалих немає. На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу мешканцям.
Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі було пошкоджено адміністративну будівлю та приміщення місцевого інтернет-провайдера.