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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала обласний центр України: є постраждалі та руйнування (фото, відео)

Російські війська атакували Вінницю безпілотником. Дрон влучив у житлову п’ятиповерхівку, шестеро людей постраждали. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Атака на Вінницю 25 жовтня

Атака на Вінницю 25 жовтня / © ДСНС

Уранці 25 жовтня російські війська атакували Вінницю. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, одного з них госпіталізували.

Про наслідки атаки повідомили ДСНС і начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram.

Удар по Вінниці 25 жовтня: що відомо про руйнування та постраждалих

Російська атака сталася під ранок у неділю, 25 жовтня. За словами Наталі Заболотної, безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку, спричинивши руйнування між другим і третім поверхами.

«Сьогодні під ранок Росія вдарила безпілотником по житловій п’ятиповерхівці у Вінниці. Внаслідок влучання є руйнування між другим і третім поверхами», — повідомила очільниця ОВА.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Одного з них госпіталізували, іншим допомогу надавали на місці. Рятувальники ДСНС також вивели з пошкодженої будівлі шістьох мешканців.

«Унаслідок удару також пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку. Звідти евакуювали 15 підопічних. Людям надавала допомогу психологиня ДСНС», — повідомили в ДСНС.

Наслідки масованої атаки зафіксували й в інших частинах Вінницької області. За даними ДСНС, пошкоджено об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, зокрема промисловий об’єкт і приватні будинки.

«Внаслідок масованої атаки в області також є руйнування об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені приватні домоволодіння», — зазначили рятувальники.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Наслідки удару по Вінниці: рятувальники розбирають завали

За даними ДСНС, усі осередки загоряння, які виникли після влучання безпілотника, вже ліквідували. Проте роботи на місці атаки не завершено: рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати пошкоджені конструкції п’ятиповерхівки.

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 60 надзвичайників і 14 одиниць техніки. Вони перевіряють територію, надають допомогу постраждалим та з’ясовують, чи немає людей під завалами.

«Інформація про кількість постраждалих може уточнюватися, адже розбір завалів і обстеження будівлі тривають», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 25 жовтня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Унаслідок удару в одному з районів області сталося аварійне відключення електроенергії. Також повідомлялося про пошкодження енергетичного об’єкта.

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