РФ атакувала об’єкт енергетичної інфраструктури в Полтавській області: що відомо

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Вночі 10 жовтня російська окупаційна армія атакувала Полтавську область. Спрацювали сили ППО, але сталися влучання по енергооб’єкту. Пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

“Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі”, - наголосив чиновник.

З його слів, через російський обстріл без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. Через наслідки російського обстрілу в Полтавській області запровадили графіки відключення світла та спецграфіки.

“Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання”, - додав Когут.

Нагадаємо, через нічну атаку на енергетичні об’єкти в Україні запроваджують графіки відключення світла. Зокрема, на Сумщині сьогодні одночасно вимикатимуть 10 черг. У Чернігівській області обмеження також застосовують, але через обстріли енергетики, які РФ здійснила раніше.