РФ атакувала енергооб'єкт в одній з областей: половина регіону без світла

Енергетики розпочнуть повертати світло, коли дозволить безпекова ситуація.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Енергетика.

Енергетика. / © Reuters

У суботу, 15 листопада, частина Чернігівської області залишилася без електроенергії. Росіяни пошкодили об’єкт енергетики у Ніжинському районі.

Про це повідомили у пресслужбі АТ “Чернігівобленерго”.

“Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області”, - йдеться у повідомленні.

Енергетики зауважують, що як тільки дозволить безпекова ситуація, то фахівці розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, НЕК “Укренерго” запровадило графік відключення світла на 15 листопада. Обмеження діють упродовж всієї доби — від 00:00 до 23:59. Обсяг відключень становитиме від 1,5 до 3,5 черги.

Нагадаємо, керівництво компанії заявляло, що у вихідні українців очікують зміни в графіках. Основною причиною є очікувана сонячна й тепла погода, що зазвичай призводить до зниження загального споживання енергії.

