РФ атакувала об'єкти видобутку газу: що відомо

Газопостачання.

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 17 січня армія РФ атакувала обладнання «Нафтогазу», яке забезпечує видобуток газу. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Ворог продовжує бити по підприємствах Групи „Нафтогаз“. Цієї ночі — черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу», — йдеться у повідомленні.

Реклама

У компанії наголосили, що лише за цей тиждень сталося шість атак на інфраструктуру «Нафтогазу».

«Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору», — додали в НАК.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару виникла пожежа та сталися пошкодження об’єкту. Минулося загиблих та постраждалих.