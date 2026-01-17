ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала об'єкти видобутку газу: що відомо

Протягом тижня росіяни здійснили шосту атаку на об’єкти компанії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Газопостачання.

Газопостачання.

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 17 січня армія РФ атакувала обладнання «Нафтогазу», яке забезпечує видобуток газу. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Ворог продовжує бити по підприємствах Групи „Нафтогаз“. Цієї ночі — черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу», — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що лише за цей тиждень сталося шість атак на інфраструктуру «Нафтогазу».

«Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору», — додали в НАК.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару виникла пожежа та сталися пошкодження об’єкту. Минулося загиблих та постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie