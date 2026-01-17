- Дата публікації
РФ атакувала об'єкти видобутку газу: що відомо
Протягом тижня росіяни здійснили шосту атаку на об’єкти компанії.
Вночі проти 17 січня армія РФ атакувала обладнання «Нафтогазу», яке забезпечує видобуток газу. Минулося без потерпілих.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«Ворог продовжує бити по підприємствах Групи „Нафтогаз“. Цієї ночі — черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу», — йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що лише за цей тиждень сталося шість атак на інфраструктуру «Нафтогазу».
«Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору», — додали в НАК.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару виникла пожежа та сталися пошкодження об’єкту. Минулося загиблих та постраждалих.