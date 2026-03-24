РФ атакувала Одещину: будинок у вогні, під завалами шукають людей (фото)

Російські війська продовжують атакувати південь Одещини дронами. Увечері 24 березня один із безпілотників влучив у житловий будинок, унаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА (ОВА) Олег Кіпер.

«Сьогодні ввечері ворожий дрон зруйнував житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу.», — написав він.

Під завалами може перебувати ще одна людина.

За попередніми даними, постраждала жінка. Також є ймовірність, що під завалами може залишатися ще одна людина.

Пошкоджень зазнали ще шість поруч розташованих приватних будинків.

Окрім зруйнованого будинку, пошкоджень зазнали щонайменше шість сусідніх приватних осель.

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці, триває розбір завалів і пошукова операція. Фахівці документують наслідки атаки як черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення.

Масована атка РФ 24 березня

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня вдень Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни. Серед них: Львів, Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль.

Також російський дрон влучив у 14-поверхівку у Дніпрі. Пошкоджено вісім будинків і два дитсадки. Постраждали тринадцятеро людей, серед них троє дітей.

Внаслідок російського удару по Івано-Франківську загинув військовий Нацгвардії та його маленька дочка.

Вже відомо, що Росія здійснила одну з наймасованіших атак дронами. За добу 24 березня застосовано майже 1000 БпЛА. Сили ППО збили та подавили 541 ціль.