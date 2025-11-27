РФ атакувала Одещину: де сталися "прильоти" і що зруйновано

Російський дрон «Шахед» / © iStock

Російські війська у ніч проти 27 листопада атакували Одеську область ударними дронами. В регіоні зафіксовані часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Під час ворожої нічної атаки по Одещині активно працювала протиповітряна оборона, але все одно сталися часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Так, через атаку пошкоджені фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі автозаправної станції.

В окремих місцях виникли загорання. Їх оперативно загасили надзвичайники.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада Україну атакували російські безпілотники Shahed, повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Дрони заходили одразу з кількох напрямків — зі сходу, півдня та півночі.