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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала Одесу дронами: під прицілом опинилася цивільна інфраструктура передмістя

У місті спалахнула низка пожеж.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 23 квітня 2025 року ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж. 

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі постраждало дві людини. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу. 

Нагадаємо, що Полтаву атакували ворожі дрони: є влучення по підприємствам.

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