РФ атакувала Одесу дронами: під прицілом опинилася цивільна інфраструктура передмістя

Пожежа / © ТСН.ua

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У ніч проти 23 квітня 2025 року ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж.

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Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі постраждало дві людини. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що Полтаву атакували ворожі дрони: є влучення по підприємствам.