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РФ атакувала Одесу: пошкоджені медичний та освітній заклади
Унаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено медичний та освітній заклади, деталі наслідків наразі уточнюють.
Одеса зазнала чергової російської атаки.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок удару пошкоджено медичний та освітній заклади.
Інформацію про інші наслідки атаки, можливі руйнування та постраждалих наразі уточнюють.
Екстрені служби працюють на місцях.
Внаслідок ворожої атаки на місто також пошкоджені житлові будинки.
Усі відповідні служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям.
Нагадаємо, що раніше російські окупанти завдали масованого удару реактивними дронами по складах на Одещині. Загинув 23-річний юнак, ще двох цивільних госпіталізовано з пораненнями.