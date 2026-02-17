ТСН у соціальних мережах

177
1 хв

РФ атакувала Одесу: є постраждалі, пошкоджені будівлі та інфраструктура

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт і цивільні будівлі, відомо про постраждалих.

Олена Кузьмич
Російські війська атакували Одесу, унаслідок чого зазнали пошкоджень об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в одному з районів міста спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому районі зафіксовано пошкодження магазину та станції технічного обслуговування.

Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.

На місцях працюють усі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і стану постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

