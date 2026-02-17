- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Одесу: є постраждалі, пошкоджені будівлі та інфраструктура
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт і цивільні будівлі, відомо про постраждалих.
Російські війська атакували Одесу, унаслідок чого зазнали пошкоджень об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
За його словами, в одному з районів міста спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому районі зафіксовано пошкодження магазину та станції технічного обслуговування.
Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.
На місцях працюють усі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і стану постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито