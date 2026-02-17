РФ атакувала Одесу: є постраждалі, пошкоджені будівлі та інфраструктура

Безпілотник / © ТСН.ua

Реклама

Російські війська атакували Одесу, унаслідок чого зазнали пошкоджень об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в одному з районів міста спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому районі зафіксовано пошкодження магазину та станції технічного обслуговування.

Реклама

Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.

На місцях працюють усі відповідні служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і стану постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито