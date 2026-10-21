РФ атакувала одну з областей на заході: після удару є постраждалі та руйнування - деталі від влади

Дим після вибухів. / © Associated Press

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Вночі проти 21 жовтня російські війська атакували підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Є травмовані.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

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«Постраждали двоє працівників — вони дістали травми середньої тяжкості», — додав чиновник.

Окрім того, через падіння уламків безпілотника пошкоджено приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Там вибило вікна, пошкодило двері, а поруч утворилася невелика вирва. За даними ОВА, мешканці будинку не постраждали.

Удари РФ по Львівщині — останні новини

Напередодні вдень Росія масовано вдарила по областях на заході. Зокрема, ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах Львівської області.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт «Укренерго». Майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла. Окрім того, у місті повністю зупинилося централізоване водопостачання.

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Також посеред дня у Львові пролунали вибухи. За даними ОВА, під час повітряної тривоги вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку обласного центру.

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