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РФ атакувала одну з областей на заході: після удару є постраждалі та руйнування - деталі від влади
Внаслідок російського обстрілу в одній з громад Львівської області спалахнула пожежа на підприємстві.
Вночі проти 21 жовтня російські війська атакували підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Є травмовані.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.
«Постраждали двоє працівників — вони дістали травми середньої тяжкості», — додав чиновник.
Окрім того, через падіння уламків безпілотника пошкоджено приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Там вибило вікна, пошкодило двері, а поруч утворилася невелика вирва. За даними ОВА, мешканці будинку не постраждали.
Удари РФ по Львівщині — останні новини
Напередодні вдень Росія масовано вдарила по областях на заході. Зокрема, ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах Львівської області.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт «Укренерго». Майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла. Окрім того, у місті повністю зупинилося централізоване водопостачання.
Також посеред дня у Львові пролунали вибухи. За даними ОВА, під час повітряної тривоги вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку обласного центру.