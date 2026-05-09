Укрaїнa
РФ атакувала одну з областей під час “перемир'я”: є загибла і поранені, вгатили по будівлях
Внаслідок ударів є загибла та поранена.
Російські війська ввечері 9 травня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.
За словами посадовця, російські дрони атакували Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади.
Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та ліцей.
Через російський удар постраждала 87-річна жінка.
Її госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також російські війська атакували Межівську громаду Синельниківського району.
«Цілили росіяни й по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Загинула 46-річна жінка», — повідомив очільник ОДА.
Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.
