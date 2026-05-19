РФ атакувала одну з областей: пошкоджено будинки і адмінбудівлі, є жертви

Зранку 19 травня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді, що на Сумщині. Є жертви.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

За попередніми даними, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі двома безпілотниками. Через обстріл пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки.

Що відомо про жертв

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що загинули двоє чоловіків 58 та 52 років.

Окрім того, четверо людей постраждали — це дві жінки та двоє чоловіків. Травмованих шпиталізували до медзакладів.

Як повідомлялося, посеред дня 19 травня росіяни вгатили балістичною ракетою по гіпермаркету у Прилуках Чернігівської області. За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих людей та 17 поранених, серед яких є дитина.

