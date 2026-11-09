РФ атакувала одну з областей України: під ударом житловий масив, палали пожежі, багато травмованих (фото)

Пошкодження після російської атаки на Полтавську область 9 листопада / © ДСНС

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Російські війська у ніч проти 9 листопада завдали ударів по житловому масиву та підприємству у Полтавській області. Надзвичайники врятували 15 людей, відомо про сімох травмованих.

Про це повідомили ДСНС України та очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Окупанти завдали ударів по житловому масиву у Кременчуці та приватному підприємству в Кременчуцькому районі. На кількох локаціях спалахнули пожежі.

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Рятувальники вивели з небезпечних зон 15 людей. Ще семеро осіб, серед яких 16-річний підліток, зазнали травм. Постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Наразі всі пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.

«У Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння. Виникла пожежа господарчої будівлі. Попередньо, обійшлося без травмованих», — написав Дяківнич.

Ліквідація наслідків атаки на Кременчук (8 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, цієї ж ночі ніч російські загарбники атакували безпілотником Хмельницький та область, унаслідок чого в обласному центрі пошкоджено житлову забудову та виникли пожежі у кількох приватних будинках. Попередньо, загиблих і травмованих немає.

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