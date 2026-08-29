РФ атакувала одну з областей: вщент вигоріли вантажівки, є загиблий і травмовані (фото)

Атка на Одеську область. / © ГУ ДСНС в Одеській області

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Вночі 29 серпня південь Одещини опинився під масованим ударом російського війська. Є жертви.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За словами чиновника, внаслідок російської атаки одна людина загинула, а троє отримали травми.

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Окрім того, через обстріл виникла сильна пожежа. Повність згоріли п’ять вантажних автомобілів із зерном. Три вантажівки було пошкоджено.

«Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані рятувальниками. На місці удару триває ліквідація наслідків ворожої атаки», — додав Кіпер.

На Одещині знищено вантажівки із зерном. / © ГУ ДСНС в Одеській області

На Одещині знищено вантажівки із зерном. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Як повідомлялося, під атакою опинився Ізмаїльський район Одещини. За даними районної адміністрації, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.

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