РФ атакувала одну з центральних областей: є руйнування та аварійні відключення

Удар по енергетиці та пошкоджені оселі: якими стали наслідки атаки РФ на Хмельниччину / © ТСН.ua

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Сьогодні, 25 жовтня, російські війська завдали ударів по Хмельниччині. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетики та житлові будинки у Кам’янець-Подільському районі.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетику, намагаючись залишити людей без світла. У Кам’янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії. Також пошкоджено вікна у двох житлових будинках», — зазначив він.

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Голова ОВА запевнив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. За його даними, попередньо, постраждалих немає.

Раніше нардеп заявив, що лише третина енергообладнання захищена від російських ударів.

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