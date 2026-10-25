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РФ атакувала одну з центральних областей: є руйнування та аварійні відключення
Росіяни вдарили по енергетиці Хмельниччини: частина Кам’янець-Подільського району залишилася без світла, пошкоджено будинки.
Сьогодні, 25 жовтня, російські війська завдали ударів по Хмельниччині. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетики та житлові будинки у Кам’янець-Подільському районі.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетику, намагаючись залишити людей без світла. У Кам’янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії. Також пошкоджено вікна у двох житлових будинках», — зазначив він.
Голова ОВА запевнив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. За його даними, попередньо, постраждалих немає.
Раніше нардеп заявив, що лише третина енергообладнання захищена від російських ударів.