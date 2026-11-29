Російська атака забрала життя двох людей на Вінниччині

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Російська армія атакувала Вінницьку область. Унаслідок ворожого удару загинули двоє людей — чоловік і жінка.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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«Загинули чоловік та жінка внаслідок ворожої атаки на Вінниччині. Ще одна людина зазнала легких травм», — зазначила голова ОВА.

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Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Поруч із ним спалахнули два мікроавтобуси.

Рятувальники вже ліквідували пожежу. Водночас усі відповідні служби продовжують працювати на місці російського удару.

Крім того, сьогодні вночі Вінниція зазнала атаки російських військ.

В одному з мікрорайонів міста виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Було пошкоджено 17 автомобілів, 10 гаражів та одне складське приміщення. Ще 4 автомобілі згоріли вщент.

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Нагадаємо, вибухи 29 листопада лунали на Полтавщині. Також цього дня російські безпілотники атакували Суми.

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