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РФ атакувала один з пунктів пропуску на кордоні: КПП припинив роботу
За даними місцевої влади, рух через пункт пропуску тимчасово зупинили.
Вночі 1 вересня війська РФ атакували прикордонну інфраструктуру в Одеській області. Тимчасово закрили пункт пропуску «Орлівка».
Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної державної адміністрації.
«Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску „Орлівка“ тимчасово призупинив роботу», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, пункт пропуску «Орлівка» — це поромний комплекс через річку Дунай, який сполучає Україну та румунське місто Ісакча.
Як повідомлялося, окупанти цієї вночі вдарили по Одесі. Через обстріл сталися руйнування інфраструктурних об’єктів. Минулося без потерпілих і загиблих.