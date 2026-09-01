РФ атакувала один з пунктів пропуску на кордоні: КПП припинив роботу

КПП "Орлівка".

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Вночі 1 вересня війська РФ атакували прикордонну інфраструктуру в Одеській області. Тимчасово закрили пункт пропуску «Орлівка».

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної державної адміністрації.

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«Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску „Орлівка“ тимчасово призупинив роботу», — йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, пункт пропуску «Орлівка» — це поромний комплекс через річку Дунай, який сполучає Україну та румунське місто Ісакча.

Удар по прикордонній інфраструктурі Одещини.

Як повідомлялося, окупанти цієї вночі вдарили по Одесі. Через обстріл сталися руйнування інфраструктурних об’єктів. Минулося без потерпілих і загиблих.

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