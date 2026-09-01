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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
893
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала один з пунктів пропуску на кордоні: КПП припинив роботу

За даними місцевої влади, рух через пункт пропуску тимчасово зупинили.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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КПП "Орлівка".

КПП "Орлівка".

Вночі 1 вересня війська РФ атакували прикордонну інфраструктуру в Одеській області. Тимчасово закрили пункт пропуску «Орлівка».

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської районної державної адміністрації.

«Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску „Орлівка“ тимчасово призупинив роботу», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, пункт пропуску «Орлівка» — це поромний комплекс через річку Дунай, який сполучає Україну та румунське місто Ісакча.

Удар по прикордонній інфраструктурі Одещини.

Удар по прикордонній інфраструктурі Одещини.

Як повідомлялося, окупанти цієї вночі вдарили по Одесі. Через обстріл сталися руйнування інфраструктурних об’єктів. Минулося без потерпілих і загиблих.

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