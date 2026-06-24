РФ атакувала підприємство у великому обласному центрі: є постраждалі

Атака РФ / © ТСН.ua

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Російські війська ввечері 24 червня атакували об’єкт комунального підприємства в Запорізькому районі. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування інфраструктури, є поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня — що відомо

За даними очільника ОВА, наразі відомо про трьох постраждалих. Їм вже надають допомогу медики. Через ворожий удар частково зруйновано будівлю підприємства та пошкоджено спеціальну техніку.

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«Попередньо, під завалами може знаходитися ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи», — зазначив Іван Федоров.

На місці події працюють профільні служби, які проводять розбір завалів та ліквідацію наслідків обстрілу.

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Нагадаємо, російські війська завдали авіаційного удару 24 червня по території поблизу центрального пляжу в Запоріжжі. Серед постраждалих є діти.

Окрім цього, внаслідок російської атаки КАБами на Запорізький район 23 червня загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

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А зранку того ж дня Запоріжжя сколихнули вибухи. РФ атакувала в місті приватну стоянку. На її території спалахнули автомобілі. Одна людина зазнала травм.

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