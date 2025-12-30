ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
267
1 хв

Росіяни вдарили по порту на Одещині: рятувальники поділилися подробицями (фото)

На Одещині ліквідували пожежу на об’єкті порту після ворожого обстрілу.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Росіяни атакували порт на Одещині

Російські війська завдали удару по Одеській області, ціллю якого став об’єкт портової інфраструктури.

Про це повідомили у ДСНС України.

Як повідомили рятувальники, внаслідок влучання на території об’єкта спалахнула пожежа. Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки, адже під час гасіння неодноразово лунали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри загрозу, вогнеборцям вдалося оперативно приборкати стихію.

За офіційними даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російські війська вранці 30 грудня вкотре масовано атакували Одеську область дронами. Через ворожі удари сталися пошкодження промислової, портової інфраструктури та цивільного судна.

267
