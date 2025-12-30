Росіяни вдарили по порту на Одещині: рятувальники поділилися подробицями (фото)

Росіяни атакували порт на Одещині / © ДСНС

Реклама

Російські війська завдали удару по Одеській області, ціллю якого став об’єкт портової інфраструктури.

Про це повідомили у ДСНС України.

Як повідомили рятувальники, внаслідок влучання на території об’єкта спалахнула пожежа. Рятувальники працювали в умовах підвищеної небезпеки, адже під час гасіння неодноразово лунали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри загрозу, вогнеборцям вдалося оперативно приборкати стихію.

Реклама

Росіяни атакували порт на Одещині / © ДСНС

За офіційними даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Росіяни атакували порт на Одещині. / © ДСНС

Нагадаємо, російські війська вранці 30 грудня вкотре масовано атакували Одеську область дронами. Через ворожі удари сталися пошкодження промислової, портової інфраструктури та цивільного судна.