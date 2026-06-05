Вибухи. / © Associated Press

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Армія Російської Федерації просто від ранку атакує Україну безпілотниками. Крім того, під час тривоги існувала загроза балістичного озброєння, коли окупанти запустили швидкісну ціль. У низці обласних центрів сталися вибухи.

Що відомо про атаку РФ посеред дня 5 червня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

На мапі тривог видно, що станом на 12:30 сирени лунають у кількох областях. Наразі причина — загроза російських БпЛА.

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Мапа станом на 12:30 п’ятниці, 5 червня.

Удар по Чернігову

У Чернігові від 10:48 до 11:57 було оголошено повітряну тривогу. Очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що місто атакували БпЛА. Один дрон вдарив по підприємству на півночі обласного центру. Кількість травмованих зросла до шести осіб.

Ще один безпілотник поцілив в автостоянку. На місці влучання виникла пожежа. Пошкоджено майже 40 автомобілів.

Вибухи в Сумах

В обласному центрі сирени лунають від 06:45. Повітряні сили попереджали про БпЛА у регіоні, зокрема реактивні.

«У Сумах чути вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного» о 12:10.

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Вибухи в Харкові

Від ранку Харків перебуває під обстрілом РФ. У місті кілька разів оголошували тривогу. Останні вибухи, повідомили кореспонденти «Укрінформу», сталися у місті близько 11:30.

За даними місцевої влади, від ранку в обласному центрі «прильоти» сталися у кількох районах: Немишлянському, Новобаварському, Основ’янському. Внаслідок ударів було пошкоджено приватний будинок, автомобілі. Постраждала 52-річна жінка.

Вибухи в Одесі

В Одеській області та зокрема Одесі від ранку вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через БплА, які рухалися з акваторії Чорного моря, а також через загрозу балістичного удару. Зауважимо, що об 11:00 ПС попереджали про швидкісну ціль курсом на Маяки.

Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 10:56, в обласному центрі сталися вибухи.

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«В Одесі було чутно вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Нагадаємо, 5 червня на Київщині Росія вдарила по заводу дитячого харчування «Яготинське для дітей». Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа в адміністративній будівлі, сталося часткове руйнування конструкцій. Наразі відомо, що чотири людини загинули, а семеро дістали поранення.

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