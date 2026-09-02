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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала потяг із пасажирами на Одещині: перші подробиці (оновлено)

Росіяни вдарили по пасажирському потягу «Одеса-Дніпро».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Потяг (ілюстратвине фото)

Потяг (ілюстратвине фото) / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вдень, 2 вересня, завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, що прямував до Дніпра.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Атака РФ на Одещині 2 вересня — що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто з пасажирів не постраждав. Усіх людей вдалося вчасно евакуювати з небезпечної зони. Наразі інші деталі та наслідки обстрілу уточнюються.

Як повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський, ворожий безпілотник поцілив поблизу поїзда 53/54 сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

За його словами, моніторингова команда «Укрзалізниці» прийняла рішення про евакуацію завчасно, тому в момент удару пасажири, а також поїзна та локомотивна бригади вже перебували в безпеці. Удар на себе прийняли локомотив та вагон прикриття.

«Ми боляче проживаємо кожен момент, коли врятувати від ворожих ударів, зокрема, надшвидкої балістики, не вдається. Моменти ж, коли чуєш у слухавці „всі цілі, завчасно евакуйовані“ і видихаєш — певно, найщасливіші в житті зараз», — зазначив Петровський.

© соцмережі

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Нагадаємо, у Києві під час атаки 2 вересня російський дрон влучив у житловий будинок. Також через удари пошкоджено медичний заклад і виникла пожежа на території навчального закладу.

У Бучанському районі на Київщині зафіксували влучання російського снаряду по складах. На місці події здійнявся масштабний стовп диму, спалахнула сильна пожежа.

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