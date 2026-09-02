РФ атакувала потяг із пасажирами на Одещині: перші подробиці (оновлено)

Потяг (ілюстратвине фото) / © Укрзалізниця

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Російські війська вдень, 2 вересня, завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, що прямував до Дніпра.

Про це повідомили місцеві пабліки.

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Атака РФ на Одещині 2 вересня — що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто з пасажирів не постраждав. Усіх людей вдалося вчасно евакуювати з небезпечної зони. Наразі інші деталі та наслідки обстрілу уточнюються.

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Як повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський, ворожий безпілотник поцілив поблизу поїзда 53/54 сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

За його словами, моніторингова команда «Укрзалізниці» прийняла рішення про евакуацію завчасно, тому в момент удару пасажири, а також поїзна та локомотивна бригади вже перебували в безпеці. Удар на себе прийняли локомотив та вагон прикриття.

«Ми боляче проживаємо кожен момент, коли врятувати від ворожих ударів, зокрема, надшвидкої балістики, не вдається. Моменти ж, коли чуєш у слухавці „всі цілі, завчасно евакуйовані“ і видихаєш — певно, найщасливіші в житті зараз», — зазначив Петровський.

© соцмережі

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