РФ атакувала прикордонну інфраструктуру на Одещині: пункт пропуску "Орлівка" зупинив роботу

Орлівка

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Російські війська здійснили повітряну атаку на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

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У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

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У РДА зазначили, що про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково.

Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих у повідомленні не наведено.

Нагадаємо, що раніше у Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.

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