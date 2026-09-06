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РФ атакувала прикордонну інфраструктуру на Одещині: пункт пропуску "Орлівка" зупинив роботу
Після російської повітряної атаки на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району тимчасово припинив роботу пункт пропуску "Орлівка".
Російські війська здійснили повітряну атаку на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.
Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської РДА.
У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
У РДА зазначили, що про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково.
Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих у повідомленні не наведено.
Нагадаємо, що раніше у Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.