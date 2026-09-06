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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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70
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РФ атакувала прикордонну інфраструктуру на Одещині: пункт пропуску "Орлівка" зупинив роботу

Після російської повітряної атаки на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району тимчасово припинив роботу пункт пропуску "Орлівка".

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Орлівка

Орлівка

Російські війська здійснили повітряну атаку на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

Про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

У РДА зазначили, що про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково.

Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих у повідомленні не наведено.

Нагадаємо, що раніше у Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.

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