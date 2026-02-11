ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
134
1 хв

РФ атакувала приватний будинок на Харківщині: загинули троє дітей — ОВА

Також загинув 34-річний чоловік, який був у будинку з дітьми.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував Харківщину

Ворог атакував Харківщину / © reuters.com

Російські загарбники в ніч проти 11 лютого атакували ударним безпілотником приватне домоволодіння у місті Богодухів на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він заявив, що в результаті удару загинули троє дітей.

«Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, постраждала 74-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували дроном автомобіль, що розвозив хліб мешканцям Борівської громади Харківської області.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська вдарили безпілотниками типу «Молнія» по Шевченківському району Харкова.

