Ворог атакував Харківщину / © reuters.com

Російські загарбники в ніч проти 11 лютого атакували ударним безпілотником приватне домоволодіння у місті Богодухів на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він заявив, що в результаті удару загинули троє дітей.

«Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, постраждала 74-річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували дроном автомобіль, що розвозив хліб мешканцям Борівської громади Харківської області.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська вдарили безпілотниками типу «Молнія» по Шевченківському району Харкова.