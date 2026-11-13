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РФ атакувала приватний сектор великого обласного центру: загинув підліток, з-під завалів дістають людей
За дадними місцевої влади, рятувальників врятували з-під завалів чотирьох людей.
Російські війська завдали удару по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки загинув 17-річний хлопець. Є травмовані.
Про це повідомив т.в.о очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
«Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя», — поінформував чиновник.
За його словами, з-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Потерпілих шпиталізували.
Зауважимо, у Запорізькому районі було оголошено «червону» повітряну тривогу від 06:19 до 07:41.
Нагадаємо, цієї ночі РФ атакувала Київ. Внаслідок удару спалахнула пожежа в медичному закладі в Шевченківському районі. Окрім того, сталось руйнування на другому поверсі. Минулося без жертв. З лікарні евакуювали кілька десятків осіб.