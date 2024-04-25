РФ атакувала ракетами Черкаську область: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Зранку четверга, 25 квітня, під час повітряної тривоги російська армія атакувала ракетами Черкаську область. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі", - йдеться у повідомленні.

За словами Табурця, минулося без загиблих. Втім, за допомогою до медиків звернулись шестеро людей.

Усі служби на місці, наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Черкащині прогриміли вибухи. У Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль у напрямку Черкас. Тривога тривала від 06623 до 06:42.

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