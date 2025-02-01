РФ атакувала ракетами, дронами і бомбами: Зеленський відреагував на обстріл України

Вночі проти 1 лютого агресорка Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях", - наголосив він.

Глава держави зауважив, що в Полтаві влучили в житловий будинок, де повністю зруйнували під’їзд. Десятеро людей поранені, серед них діти, а загинуло троє мешканців. За словами президента, в Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. У Сумській області життя двох людей забрала ця російська атака. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - заявив президент.