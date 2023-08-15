РФ атакувала ракетами Прикарпаття: що відомо про наслідки (фото)

Вночі проти 15 серпня під час повітряної тривоги окупанти атакували ракетами Прикарпаття: в області спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО", - йдеться у повідомленні очільниці ОВА.

Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я. Пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Минулося без постраждалих.

Падіння уламків ракети на Прикарпатті. Фото: Світлана Онищук.

Уламки збитих ракет на Прикарпаття пошкодили будинок. Фото: Світлана Онищук.

До слова, в Івано-Франківській області тривога тривала від 04:03 до 05:49. У Повітряних силах інформували про небезпеку ракетного удару.

Як повідомлялося, вночі 15 серпня сталася масштабна атака по Україні. Окупанти випустили 28 крилатих ракет різних типів. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет.

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