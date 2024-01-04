РФ атакувала ракетою промисловий об'єкт в Кропивницькому: деталі удару (відео)

Зранку 4 січня російські окупанти вдарили ракетою по промисловому об'єкту в Кропивницькому. Одна людина загинула. Вісім осіб отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Вранці 4 січня внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнав один з промислових об’єктів на території обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілі отримали травми внаслідок падіння уламків. Крім того, пошкоджено кілька будівель, виникло займання автомобіля.

Голова Кіровоградської ОВА повідомив, що пошкоджено будівлі, які належать місцевим енергетикам. На місці атаки працюють ДСНС та слідчі групи. Після атаки в окремих районах міста виникли перебої з постачанням електроенергії та води.

"Постраждали робочі люди. Вісім робітників з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарень. Загинув автослюсар", - наголосив Райкович.

Росіяни вдарили ракетою по Кропивницькому

Атака на Кропивницький

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку міста.

Згодом в ОВА повідомили, що РФ завдала ракетного удару по місту. Атаковано один з промислових об’єктів у місті. Одна людина загинула.

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