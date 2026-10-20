РФ атакувала Рівненщину: у Дубні палає «Епіцентр», є поранені (фото)

Наслідки атаки РФ на Рівненщину 20 жовтня

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Сьогодні, 20 жовтня, один із основних напрямків російської атаки припав на Рівненщину. Особливо постраждало місто Дубно.

Про деталі атаки розповіли у поліції Рівненської області.

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Уночі у Рівному жінка отримала перелом ноги та після надання меддопомоги була відпущена.

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Серед пошкоджених об’єктів — багатоповерхівка, транспортні засоби та торговий центр.

Станом на 15 год від опівночі до поліції надійшло 94 звернень від громадян щодо пошкодження.

«Вибухотехніки обстежили кожну локацію та вилучили уламки. Сили ППО працювали над знищенням ворожих безпілотників. Тож люди та правоохоронці продовжують виявляти уламки збитих БпЛА», — зазначили у поліції.

Також повідомлялося, що уночі 20 жовтня об’єкт інфраструктури був пошкоджений у Млинівській громаді на Рівненщині. Про це повідомили у Facebook Млинівської селищної ради.

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Атака на Дубно

Особливо постраждало Дубно.

Тут росіяни завдали удару по місцевому «Епіцентру». За словами місцевих, по цьому ТЦ було декілька прильотів.

На кадрах у Мережі видно густий дим, який затягнув небо.

Фото t.me/typove_dubno

Фото t.me/typove_dubno

Вибухи у місті лунали від ранку і продовжували звучати на момент публікації новини.

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Містян закликали зачинити вікна, бо продукти горіння поширюються навколо.

«Сьогодні ворожа повітряна атака торкнулася нашого міста. На жаль, маємо влучання в об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох — госпіталізували. Є загорання. Продукти горіння активно поширюються, тому закликаємо жителів навколишніх будинків, позакривати вікна», — повідомили у Дубенській міській раді.

Фото t.me/typove_dubno

У Мережі також повідомлялося про приліт у будівлю залізничного вокзалу у Дубні, але «Укрзалізниця» спростовує цю інформацію.

Також в обленерго повідомили, що графіки відключень світла на Дубенщині не діють, у районі — аварійне знеструмлення.

Нагадаємо, що у Києві 20 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю медичного закладу в Солом’янському районі.

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