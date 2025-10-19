РФ атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: під землею зараз 192 співробітники

© Getty Images

Реклама

Росія 19 жовтня масовано атакувала БпЛА шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час удару під землею перебувало 192 співробітника шахти.

Про це повідомили на каналі групи ДТЕК.

Станом на вечір 19 жовтня, внаслідок прильоту безпілотників по шахті на Дніпропетровщині, триває евакуація співробітників на поверхню.

Реклама

Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Росія намагається знеструмити прикордоння України. Водночас Україна імпортує значно менше електроенергії, ніж дозволяє пропускна здатність (2100 МВт). Фактичний імпорт становить близько 300 МВт.

Також днями росіяни вдарили ракетами і дронами про енергооб’єкту ДТЕК «Нафтогаз». Через обстріл робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.