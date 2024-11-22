РФ атакувала Суми: двоє загиблих і 12 поранених (фото)

Надранок 22 листопада російські "Шахеди" атакували житловий мікрорайон у місті Суми. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Постраждалим людям надається необхідна допомога.

За інформаціюєю "Суспільного", серед загиблих у Сумах — 30-річний чоловік.

Удар по Сумах 22 листопада

Нагадаємо, що під час недавнього обстрілу Глухова, що на Сумщині, загинули мама та двоє синів. Загалом відомо про 12 загиблих, серед них є дитина.

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