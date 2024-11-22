РФ атакувала Суми: двоє загиблих і 12 поранених (фото)

Зранку Суми атакували російські "Шахеди".
Надранок 22 листопада російські "Шахеди" атакували житловий мікрорайон у місті Суми. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Постраждалим людям надається необхідна допомога.
За інформаціюєю "Суспільного", серед загиблих у Сумах — 30-річний чоловік.
Нагадаємо, що під час недавнього обстрілу Глухова, що на Сумщині, загинули мама та двоє синів. Загалом відомо про 12 загиблих, серед них є дитина.
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