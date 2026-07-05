РФ атакувала термінал «Нової пошти» в одному з обласних центрів: деталі

Удар по "Новій пошті" у Чернігові / © Нова пошта

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На півночі Чернігова сьогодні, 5 липня, російські війська атакували термінал «Нової пошти».

Про це повідомили начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський і пресслужба «Нової пошти».

«На півночі міста ворог атакував термінал „Нової пошти“. Наслідки уточнюються», — зазначив Брижинський.

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У самій компанії уточнили, що ворог поцілив у сортувальний термінал «Нової пошти».

«Сьогодні близько 16:20 відбулась чергова атака ворога на цивільну логістичну інфраструктуру. Зазнав руйнування термінал Нової пошти на Чернігівщині», — йдеться в повідомленні.

Загиблих і постраждалих немає. Наразі відбувається локалізація наслідків.

«Нова пошта» запевняє, що вже задіяла резервні логістичні схеми, отже, доставка відправлень здійснюється за графіком.

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Нагадаємо, що 17 червня через серію російських атак було знищено сортувальний термінал «Нової пошти» у Сумах.

А у Києві внаслідок масованого ракетного удару Росії 15 червня серйозних пошкоджень зазнала логістична інфраструктура «Нової пошти». Один з найсучасніших сортувальних терміналів компанії був частково зруйнований.

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