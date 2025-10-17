- Дата публікації
РФ атакувала транспортну інфраструктуру в Чернігові: деталі
За даними влади, щонайменше одна людина отримала травми.
У п’ятницю, 18 жовтня, російські війська вдарили по Чернігові. У місті атаковано транспортну інфраструктуру.
Про це повідомив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
“Ворог атакував транспортну інфраструктуру. Одна людина постраждала”, - наголосив він.
Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили о 09:40 через загрозу безпілотників. Чиновник заявив, що російські БпЛа атакують місто. В Чернігові лунали вибухи.
Нагадаємо, вчора зранку в Чернігові також сталися вибухи. Через вибухи у місті було пошкоджене одне з підприємств. Виникла пожежа. Також уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці обласного центру.