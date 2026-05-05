Росія атакувала центр Краматорська КАБами: Зеленський назвав кількість загиблих (фото, відео)

Обстріл Краматорська 5 травня: є загиблі та поранені внаслідок авіаудару

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська сьогодні, 5 травня, завдали удару КАБами по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 5 загиблих і 5 поранених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«У Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили просто по центру міста, по людях», — сказав він.

За словами президента, станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох поранених та п’ятьох убитих людей.

Зеленський припустив, що кількість жертв може стати більшою.

На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін розповів подробиці цинічної атаки росіян. За його словами, росіяни сьогодні близько 17:00 скинули 3 фугасні авіабомби по центру Краматорська.

«Пораненим надаємо кваліфіковану медичну допомогу. Оглядаємо житлові будинки на наявність загиблих та поранених. Встановлюємо обсяги руйнувань», — повідомив він.

Нагадаємо, що сьогодні під атаку ворожих КАБів потрапило і Запоріжжя. Відомо про 2 загиблих.

