РФ атакувала центр Сум: є влучання у багатоповерхівку, серед постраждалих — дитина

Обстріл / © tsn.ua

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У Сумах уночі 15 червня зафіксували влучання двох російських безпілотників по об’єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких є дитина.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Один із ворожих БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі міста. Удар припав на балкон однієї з квартир. За попередніми даними, травмовано трьох людей, серед них — дитину. Інформацію про їхній стан наразі уточнюють.

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“Постраждалим надають необхідну медичну допомогу”, — наголошує голова ОВА Олег Григоров.

Ще один безпілотник атакував центральну частину обласного центру. Внаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю. Попередньо відомо, що на цій локації обійшлося без постраждалих.

Наразі профільні служби працюють на місцях влучань. Остаточні наслідки російської атаки встановлюються.

Нагадаємо, вранці 12 червня російські війська завдали масованого удару по Сумах, використавши далекобійну артилерію. Унаслідок восьми влучань у східній частині міста пошкоджено житлові будинки, магазини, транспорт та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Поранення дістали шестеро людей, серед них 56-річний чоловік, він у важкому стані, та двоє літніх мешканців. Потерпілих госпіталізували.

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