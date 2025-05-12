РФ атакувала цивільний вантажний потяг на Донеччині: є потерпілий

Потяг УЗ / © Укрзалізниця

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Сьогодні, 12 травня, російський БпЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині. Внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

“Залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували”, — йдеться у повідомленні.

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У компанії наголошують: попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи продовжують працювати — в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги. А головне — беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість.

“Ворожа атака не зупинила рух поїздів”, — резюмували в “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, вночі проти 2 травня російські війська масовано атакували локомотиворемонтний завод “Укрзалізниці” у Запоріжжі — Запорі́зький електровозоремонтний завод.