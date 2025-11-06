РФ атакувала Україну дронами: скільки цілей збила ППО

ППО / © tsn.ua

Вночі 6 листопада РФ вдарила по Україні 135 ударними БпЛА. Знешкоджено 108 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Були застосовані Shahed, «Гербера» та інші типи безпілотників. Їх противник запустив із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ. Близько 90 із них становлять «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у матеріалі.

Втім є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Раніше інформували про траєкторію руху ударних дронів:

