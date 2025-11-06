- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
РФ атакувала Україну дронами: скільки цілей збила ППО
Російські війська випустили по Україні 135 безпілотників.
Вночі 6 листопада РФ вдарила по Україні 135 ударними БпЛА. Знешкоджено 108 дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Були застосовані Shahed, «Гербера» та інші типи безпілотників. Їх противник запустив із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ. Близько 90 із них становлять «Шахеди».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у матеріалі.
Втім є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Раніше інформували про траєкторію руху ударних дронів:
БпЛА на південному заході Дніпропетровщини — курсом на Кривий Ріг.
БпЛА на сході Кіровоградщини — курсом на захід.
БпЛА на сході Харківщини — курсом на Куп’янськ.
БпЛА на південному заході Київщини — курсом на Житомирщину.
БпЛА на південному заході Київщини — курсом на Білу Церкву.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини — курсом на Павлоград.
БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Городню.
БпЛА на межі Київщини та Житомирщини — курсом на північ.