Укрaїнa
271
РФ атакувала Україну дронами: скільки цілей збила ППО

Російські війська випустили по Україні 135 безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ППО

ППО / © tsn.ua

Вночі 6 листопада РФ вдарила по Україні 135 ударними БпЛА. Знешкоджено 108 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Були застосовані Shahed, «Гербера» та інші типи безпілотників. Їх противник запустив із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ. Близько 90 із них становлять «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у матеріалі.

Втім є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Раніше інформували про траєкторію руху ударних дронів:

  • БпЛА на південному заході Дніпропетровщини — курсом на Кривий Ріг.

  • БпЛА на сході Кіровоградщини — курсом на захід.

  • БпЛА на сході Харківщини — курсом на Куп’янськ.

  • БпЛА на південному заході Київщини — курсом на Житомирщину.

  • БпЛА на південному заході Київщини — курсом на Білу Церкву.

  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини — курсом на Павлоград.

  • БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Городню.

  • БпЛА на межі Київщини та Житомирщини — курсом на північ.

