РФ атакувала Україну 142 дронами і 4 ракетами: Зеленський розповів про наслідки

Президент України Володимиро Зеленський / © Офіс президента України

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Протягом ночі 7 травня російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами та 142 безпілотниками. Президент Володимир Зеленський повідомив про наслідки ударів у різних містах і закликав до посилення тиску на Росію.

Про це глава держави написав у Мережі.

«За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них — „шахеди“. Ще десятки безпілотників у нашому небі», — зазначив президент.

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Двічі під ударами був Київ. Спершу росіяни вдарили по місту балістикою, а на ранок — дронами.

«Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі — жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким», — йдеться в заяві Зеленського.

Він також повідомив, що від вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпропетровщині. Всюди спрацювали рятувальники.

Після удару балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині загарбники почали застосовувати ще й авіабомби, атакуючи цю місцевість. Це відбувалося саме тоді, коли тривали рятувальні роботи.

Президент України закликав до посилення тиску на Росію.

«Тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру», — вказано в заяві президента.

Він подякував партнерам, які допомагають у цьому, і — всім, хто допомагає Україні з ППО. Глава держави наголосив, що Росія повинна відповідати за те, що робить.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 7 травня атакувала Київ балістичними ракетами і дронами. Влада повідомила про двох жертв атаки та сімох постраждалих. Уламки впали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському, Дніпровському та Голосіївському районих. Там спалахнули пожежі і були зафіксовані руйнування.

А на Київщині через атаку у селі Софіївська Борщагівка виникла пожежа та руйнування у десятиповерхівці. В ДСНС показали фото руйнувань.